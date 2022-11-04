«Главное, что мы выиграли». Кузьменко — о своём хет-трике в матче с «Анахаймом»
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко прокомментировал свой хет-трик в матче с «Анахайм Дакс», позволивший хозяевам одержать победу со счётом 8:5.
«Я стал чувствовать себя здесь по-настоящему хорошо. Начинаю больше понимать эту игру, правила НХЛ и просто продолжаю двигаться вперёд. Самое главное, что мы выиграли сегодня, потому что нам нужны победы. После третьего гола фанаты стали скандировать моё имя, и я был очень счастлив», — цитирует Кузьменко официальный сайт «косаток».
В прошедшем матче с «утками» Кузьменко провёл на льду 15 минут, записал на свой счёт четыре очка (3+1) и завершил игру с коэффициентом полезности «+3». Нападающий набрал 10 (6+4) очков в 11-й игре нынешнего сезона.
Новость по темеХет-трик и голевая Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» в матче с 13 голами
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