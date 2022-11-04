Кожевников: Овечкину немного осталось, чтобы догнать Хоу. Александр Великий идёт к цели!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал результативность российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Александр Великий идёт к своей намеченной цели! Немного осталось, чтобы догнать Горди Хоу. Следующая цель — продолжать догонять Гретцки», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 4 ноября, прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.



Овечкин забросил шайбу на 28-й минуте игры и повторил рекорд легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги. Канадец 786 раз отличился как раз за «Детройт Ред Уингз».



На счету Овечкина стало 786 заброшенных шайб в 1286 матчах. Отставание от Хоу по общему количеству голов сократилось до 15 шайб — на его счету 801 гол. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).