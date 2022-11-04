Валерий Каменский: для Овечкина каждый матч — рекорд. Нам остаётся лишь радоваться

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал результативность российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Для Овечкина каждый матч — рекорд. Он всё это заслуживает. Нам остаётся лишь радоваться и поздравлять. Не думаю, что «Вашингтон» работает на рекорды Овечкина — команда всегда работает на результат», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Сегодня, 4 ноября, прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.



Овечкин забросил шайбу на 28-й минуте игры и повторил рекорд легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги. Канадец 786 раз отличился как раз за «Детройт Ред Уингз».



На счету Овечкина стало 786 заброшенных шайб в 1286 матчах. Отставание от Хоу по общему количеству голов сократилось до 15 шайб — на его счету 801 гол. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).