Кожевников — о заявлении А.Тихонова: вернуть наших хоккеистов из НХЛ сейчас нереально

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, который предложил вернуть всех российских хоккеистов из НХЛ и создать «лучшую лигу в мире».
«Александр Иванович Тихонов, конечно, великий человек, но вернуть наших хоккеистов из НХЛ нереально. Саша Овечкин, когда будет заканчивать карьеру, приедет в Россию. Женя Малкин, наверное, тоже. Конечно, здорово было бы вернуть наших игроков, но на данном этапе это маловероятно и очень тяжело. Как это сделать? Никак.
НХЛ уже сто лет, поэтому там всё отлажено. У нас всё только развивается, недавно начали строить соответствующие ледовые дворцы. Так что проблем много. Зарплаты хоккеистам поднять можно, а смысл? Главное — условия. В НХЛ едут в первую очередь не из-за денег, а из-за отношения», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».
Напомним, Тихонов считает, что возвращение российских игроков из НХЛ сильно поднимет уровень игры в КХЛ и благоприятно повлияет на посещаемость матчей и доходы лиги.
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