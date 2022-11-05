А. Тихонов: нужно вернуть всех россиян из НХЛ и распределить по нашим клубам

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что нужно вернуть всех российских хоккеистов из НХЛ и усилить ими КХЛ, чтобы существенно поднять интерес зрителей и значительно увеличить доходы лиги.

«Я убеждён, что мы можем сделать сильнейшую хоккейную лигу в мире. Наши ребята разрывают НХЛ, бьют всевозможные рекорды. Если бы у нас в хоккее наверху была нормальная голова, мы бы создали такую лигу, которой все будут завидовать.



Надо вернуть всех россиян из НХЛ и распределить по нашим клубам. Уровень лиги вырастет в три раза, посещаемость увеличится вдвое. У нас народ и так хорошо ходит на хоккей, а будет вообще завал. Те деньги, которые мы потратили на яхты и дворцы, могли бы потратить на зарплаты. И сборы были бы сумасшедшие. С нашими ресурсами спокойно можно сделать лигу лучше, чем в США и Канаде», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне у КХЛ одна из самых низких посещаемостей за всю историю лиги. В конце сентября 89 россиян начинали тренировочные лагеря в составах клубов НХЛ.