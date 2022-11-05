Заварухин: «Автомобилист» изобретал выходы из зоны, надо было попроще сыграть

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после поражения от «Сибири» (1:2 Б) и ответил на вопрос, приобрела ли команда из Екатеринбурга очко или потеряла.
«Хорошее начало, хороший первый период, забили гол на контратаке. Второй период тяжело выходили из-под прессинга, надо отдать за него должное «Сибири». Мы изобретали выходы из зоны, надо было попроще сыграть.
В третьем периоде сделали акцент на контратаки, были у ребят неплохие моменты, но одна потеря в средней зоне случилась. Буллиты здорово исполнили игроки «Сибири».
Нет ли спада по физике? Не вижу спада, после болезни вышли некоторые парни, они сразу не выйдут на уровень определённый.
Проблема с пробросами? Во втором периоде нас закрывали в зоне, был плохой выход из зоны, просили ребят сыграть попроще.
Не хотел ли раньше выпустить Галкина на буллиты? Были мысли, но Маттссон здорово сыграл с Казанью, решили оставить.
Приобрели ли очко или потеряли? Мы приобрели очко, был тяжёлый выход из-под прессинга, хотя были первые хорошие десять минут, после гола пошла другая игра. Маттссон нас держал в игре», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 5 ноября 2022
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