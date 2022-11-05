«Сибирь» одержала волевую победу, обыграв «Автомобилист» по буллитам

В Екатеринбурге завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Автомобилист» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу по буллитам одержали гости — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек с передачи Сергея Зборовского.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте третьего периода счёт сравнял защитник сибиряков Михал Чайковски.

В овертайме команды голами не отметились. В серии буллитов победу одержала новосибирская команда. Решающий бросок на счету форварда «Сибири» Тейлора Бека.

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Следующий матч «Автомобилист» проведёт в гостях с «Северсталью» 8 ноября в 19:00 мск. «Сибирь» встретится в гостях с «Трактором» 7 ноября в 17:00 мск.