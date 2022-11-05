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СКА одержал девятую победу подряд, обыграв дома «Металлург»

СКА одержал девятую победу подряд, обыграв дома «Металлург»
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В Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимал магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:3 (3:3, 0:0, 1:0) одержали армейцы.

На второй минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Никита Коростелёв с передачи Брендана Лайпсика. Через две минуты счёт удвоил Максим Карпов. На 13-й минуте первого периода первую шайбу СКА в матче забросил Александр Никишин с передачи Дмитрия Яшкина. Спустя шесть минут Никишин сделал дубль, сравняв счёт. На последней минуте периода вывел хозяев вперёд форвард Дмитрий Яшкин с передач Михаила Воробьёва и Андрея Педана. За шесть секунд до конца первого периода восстановил равенство в счёте нападающий «Магнитки» Данила Юров с передачи Архипа Неколенко.

На 13-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Валентин Зыков с передачи Захара Бардакова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Лайпсик) – 01:37 (5x5)   0:2 Карпов – 03:50 (5x5)   1:2 Никишин (Яшкин) – 12:46 (5x5)   2:2 Никишин (Воробьёв) – 18:49 (5x5)   3:2 Яшкин (Воробьёв, Педан) – 19:23 (5x5)   3:3 Юров (Неколенко) – 19:54 (5x5)   4:3 Зыков (Бардаков) – 52:36 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч СКА сыграет в гостях с «Адмиралом» 8 ноября в 12:30 мск. «Металлург» примет омский «Авангард» 9 ноября в 17:00 мск.

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