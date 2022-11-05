«Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыграл нижнекамский «Нефтехимик»

В Нижнекамске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) одержали гости.

На 18-й минуте первого периода счёт открыл защитник хозяев Илья Хохлов с передачи Павла Порядина. Спустя 23 секунды ответную шайбу забросил Алексей Пустозёров.

На второй минуте второго периода вывел гостей вперёд Александр Кадейкин с передач Павла Коледова и Михаила Науменкова. На восьмой минуте второго периода счёт сравнял Павел Порядин. На последней минуте второй двадцатиминутки вновь вывел уфимцев вперёд Иван Дроздов с передачи Николая Кулёмина.

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Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома с «Ак Барсом» 8 ноября. «Салават Юлаев» отправится в гости к «Куньлуню» 7 ноября.