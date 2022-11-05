«Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыграл нижнекамский «Нефтехимик»

В Нижнекамске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) одержали гости.
На 18-й минуте первого периода счёт открыл защитник хозяев Илья Хохлов с передачи Павла Порядина. Спустя 23 секунды ответную шайбу забросил Алексей Пустозёров.
На второй минуте второго периода вывел гостей вперёд Александр Кадейкин с передач Павла Коледова и Михаила Науменкова. На восьмой минуте второго периода счёт сравнял Павел Порядин. На последней минуте второй двадцатиминутки вновь вывел уфимцев вперёд Иван Дроздов с передачи Николая Кулёмина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома с «Ак Барсом» 8 ноября. «Салават Юлаев» отправится в гости к «Куньлуню» 7 ноября.
- 5 ноября 2022
-
20:07
-
19:55
-
19:49
-
19:31
-
19:26
-
19:11
-
18:48
-
18:38
-
18:29
-
18:20
-
18:09
-
18:04
-
17:59
-
17:51
-
17:29
-
17:11
-
17:08
-
16:47
-
16:31
-
16:10
-
15:51
-
15:30
-
15:11
-
14:49
-
14:13
-
13:36
-
13:12
-
12:58
-
12:37
-
12:01
-
11:39
-
11:19
-
10:51
-
10:21
-
10:11