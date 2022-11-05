Нападающий «Автомобилиста» Белоусов рассказал о настроении в раздевалке клуба

Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 Б) и рассказал о настроении в раздевалке клуба.

«Была ровная игра, где-то мы поддавливали, где-то они. Второй период немного провалили, результатом недовольны, но что есть — то есть. Не поддержали прессинг «Сибири»? Сложно сказать, где-то подсели, есть время подготовиться к следующим играм. Какое настроение в раздевалке? Нет упадничества, двигаемся вперёд, могли сегодня как выиграть, так и проиграть. Продолжаем работать, невозможно все игры выигрывать», — цитирует Белоусова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

После сегодняшнего поражения «Автомобилист» занимает третью строчку в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. «Сибирь» отстаёт на одно очко и располагается на четвёртом месте в таблице Востока.