Нападающий «Автомобилиста» Белоусов рассказал о настроении в раздевалке клуба

Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 Б) и рассказал о настроении в раздевалке клуба.
«Была ровная игра, где-то мы поддавливали, где-то они. Второй период немного провалили, результатом недовольны, но что есть — то есть. Не поддержали прессинг «Сибири»? Сложно сказать, где-то подсели, есть время подготовиться к следующим играм. Какое настроение в раздевалке? Нет упадничества, двигаемся вперёд, могли сегодня как выиграть, так и проиграть. Продолжаем работать, невозможно все игры выигрывать», — цитирует Белоусова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
После сегодняшнего поражения «Автомобилист» занимает третью строчку в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. «Сибирь» отстаёт на одно очко и располагается на четвёртом месте в таблице Востока.
- 5 ноября 2022
-
20:07
-
19:55
-
19:49
-
19:31
-
19:26
-
19:11
-
18:48
-
18:38
-
18:29
-
18:20
-
18:09
-
18:04
-
17:59
-
17:51
-
17:29
-
17:11
-
17:08
-
16:47
-
16:31
-
16:10
-
15:51
-
15:30
-
15:11
-
14:49
-
14:13
-
13:36
-
13:12
-
12:58
-
12:37
-
12:01
-
11:39
-
11:19
-
10:51
-
10:21
-
10:11