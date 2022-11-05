«Айлендерс» прервали пятиматчевую победную серию, всухую уступив «Детройту» в гостях

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) одержали хозяева.

В первом периоде команды отличиться не смогли.

На седьмой минуте второго периода счёт открыл нападающий «красных крыльев» Лукас Рэймонд с передач Доминика Кубалика и Дилана Ларкина. Спустя шесть минут преимущество хозяев удвоил форвард Пиус Зутер с передач Адама Эрни и Морица Зайдера.

На 11-й минуте третьего периода третью шайбу в ворота «Айлендерс» забросил Доминик Кубалик с передачи Эндрю Коппа.

Следующий матч «Детройт» проведёт в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на 7 ноября в 1:00 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Калгари Флэймз» в ночь на 8 ноября в 3:00 мск.