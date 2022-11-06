Овечкин прокомментировал четвёртое подряд поражение «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал четвёртое подряд поражение своего клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
«Всё начинается с нас, лидеров, и мы не можем списывать это на травмы… Мы должны бороться из-за всех сил, не паниковать и не думать, что всё кончено. Нам просто нужно прийти в себя и играть вместе, как команда», — заявил Овечкин после окончания встречи.
Напомним, до этой встречи «Вашингтон» уступил «Детройту», «Вегасу» и «Каролине». В сегодняшней встрече Александр Овечкин сумел отличиться заброшенной шайбой, которая позволила ему сократить отставание от Горди Хоу в списке бомбардиров всех времен до 14 голов.
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