Овечкин вышел на чистое 19-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён
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37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (2:3) сумел продвинуться в одном из важнейших статистических показателей.
Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очков. Следующая цель Овечкина – канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1423). До находящегося на 17-м месте Брайана Троттье (1425) — 4 очка.
При этом Овечкин (787) также сократил отставание в списке лучших снайперов НХЛ от Горди Хоу (801) до 14 шайб, а от рекордсмена Уэйна Гретцки (894) – до 107.
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