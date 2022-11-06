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Трибуны в Вашингтоне устроили Овечкину овацию после исторического гола

Трибуны в Вашингтоне устроили Овечкину овацию после исторического гола
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Первую шайбу «Вашингтона» в матче забросил российский нападающий Александр Овечкин. Этот гол позволили россиянину обойти Горди Хоу и выйти на чистое первое место в истории НХЛ по голам за один клуб. Эта шайба стала для Овечкина 787-й в составе «Вашингтона». Домашние трибуны устроили шумную овацию в честь рекорда россиянина.

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Благодаря этому голу Александр Овечкин также вышел на чистое 19-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Эдмонтон Ойлерз».

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