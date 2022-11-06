Победивший рак Мирошниченко попал в состав «Омских Ястребов» на матч с «Мамонтами Югры»

В Омске сегодня, 6 ноября, пройдёт матч регулярного чемпионата МХЛ между «Омскими Ястребами» и «Мамонтами Югры». Начало встречи — в 10:00 мск.
Примечательно, что в заявку на матч в составе омичей попал нападающий Иван Мирошниченко. В марте у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам в середине октября.
В прошлом сезоне за «Омские Крылья» в ВХЛ Мирошниченко провёл 31 матч, в которых отметился 16 (10+6) результативными действиями при показателе полезности «-9» и шести минутах штрафного времени. Молодого хоккеиста задрафтовал в 2022 году «Вашингтон» в первом раунде под общим 20-м номером.
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