Александр Овечкин вплотную приблизился к необычному рекорду Яромира Ягра в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс». Форвард отличился на 29-й минуте встречи.



Как отмечает пресс-служба НХЛ, для Овечкина этот гол стал 134-м в карьере, когда он открывал счёт в матче. Таким образом, российский нападающий, находящийся на втором месте, вплотную приблизился к рекорду легендарного чешского форварда Яромира Ягра, на счету которого 135 таких шайб.



Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.