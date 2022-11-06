Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вплотную приблизился к необычному рекорду Яромира Ягра в НХЛ

Александр Овечкин вплотную приблизился к необычному рекорду Яромира Ягра в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс». Форвард отличился на 29-й минуте встречи.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для Овечкина этот гол стал 134-м в карьере, когда он открывал счёт в матче. Таким образом, российский нападающий, находящийся на втором месте, вплотную приблизился к рекорду легендарного чешского форварда Яромира Ягра, на счету которого 135 таких шайб.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.

Новость по теме
«К сожалению, Горди покинул нас». Овечкин высказался о Хоу, рекорд которого повторил
Абсолютный гений! Овечкин заорал от счастья, обновив легендарный рекорд НХЛ Абсолютный гений! Овечкин заорал от счастья, обновив легендарный рекорд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022