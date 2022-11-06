Абсолютное величие! Овечкин заорал от счастья, обновив легендарный рекорд НХЛ

Три поражения подряд не внушали оптимизм поклонникам «Вашингтона». «Столичные» последовательно уступили «Каролине», «Вегасу» и «Детройту», что было не так уж удивительно на фоне переполненного лазарета команды, но уж точно досадно. При этом капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин хоть и тонет в «минусах» по показателю полезности на старте чемпионата, но своё дело знает и голы забивает исправно. Так, в Детройте великий россиянин повторил рекорд Горди Хоу по количеству голов за одну франшизу.

Следующим соперником «Вашингтона» стала команда, над которой все смеются – несчастная «Аризона». «Койоты» приехали в столицу США после сокрушительного домашнего поражения от «Далласа», однако в этот раз подопечные Андре Туриньи предстали вполне себе боевитым коллективом.

Полматча «Аризона» не позволяла хозяевам льда распечатать Карела Веймелку, но третье удаление в матче всё-таки подвело койотов. «Вашингтон» разыграл старую как мир комбинацию с выводом Овечкина на бросок из левого круга вбрасывания, и….Есть абсолютный рекорд НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Седьмой гол в сезоне, 787-й в карьере, и все за одну команду. Достижение, к которому в обозримом будущем никто близко не подберётся, учитывая ещё и то, что в своей погоне за Гретцки Ови не собирается останавливаться. Великий русский снайпер, положив этот голешник, не стал сдерживать эмоции и буквально заорал от счастья. О чём стало всем известно, благодаря прикреплённому к джерси Овечкина микрофону.

ВИДЕО.

«Больше всего голов за один клуб. Насколько мы счастливы? Спасибо, Алекс. История сотворена заново», — написал владелец «Вашингтона» Тед Леонис в своём «твиттере» сразу после исторического гола россиянина.

Шайбу Овечкина отмечал весь стадион, однако это событие не смутило «Аризону». «Койоты» не развалились, и хоть и пропустили вторую шайбу в начале третьего периода, затем сподобились на камбэк. Счёт 2:2 стал на 50-й минуте, причём гол после ювелирного броска Ника Ритчи был засчитан далеко не сразу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А в концовке основного времени у «Вашингтона» случился полный провал. «Столичные» окончательно испортили личный праздник своему капитану, пропустив решающий гол от всё того же Ритчи за 36 секунд до финальной сирены. За невероятно дурацкими действиями своих защитников и вратаря новоиспечённый рекордсмен наблюдал с лучших мест.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Так «Вашингтон» проиграл уже четвёртый матч подряд. Пока Ови продолжает заколачивать голы и сносить новые рекорды, его команда выглядит максимально неуверенно. Что ж, всё это очень напоминает первые годы россиянина в столице США, и несколько символично, что сегодня «Кэпиталз» как раз играли в ретро-форме тех времён.