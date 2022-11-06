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Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по голам за одну команду, видео рекордного гола Овечкина, сколько осталось до Хоу

Абсолютное величие! Овечкин заорал от счастья, обновив легендарный рекорд НХЛ
Лев Лукин
Овечкин установил легендарный рекорд в НХЛ
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А «Вашингтон» умудрился испортить праздник своему капитану, упустив победу с 2:0 на последних секундах.

Три поражения подряд не внушали оптимизм поклонникам «Вашингтона». «Столичные» последовательно уступили «Каролине», «Вегасу» и «Детройту», что было не так уж удивительно на фоне переполненного лазарета команды, но уж точно досадно. При этом капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин хоть и тонет в «минусах» по показателю полезности на старте чемпионата, но своё дело знает и голы забивает исправно. Так, в Детройте великий россиянин повторил рекорд Горди Хоу по количеству голов за одну франшизу.

Овечкин творит историю на наших глазах! Догнал великого Хоу, повторив мощный рекорд в НХЛ! Овечкин творит историю на наших глазах! Догнал великого Хоу, повторив мощный рекорд в НХЛ!

Следующим соперником «Вашингтона» стала команда, над которой все смеются – несчастная «Аризона». «Койоты» приехали в столицу США после сокрушительного домашнего поражения от «Далласа», однако в этот раз подопечные Андре Туриньи предстали вполне себе боевитым коллективом.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Овечкин (ван Римсдайк, Манта) – 28:55 (5x4)   2:0 Манта – 43:23 (5x5)   2:1 Браун (Гостисбер, Макбэйн) – 46:33 (5x5)   2:2 Ритчи (Бойд, Гостисбер) – 49:45 (5x5)   2:3 Ритчи (Хэйтон, Келлер) – 59:24 (5x5)

Полматча «Аризона» не позволяла хозяевам льда распечатать Карела Веймелку, но третье удаление в матче всё-таки подвело койотов. «Вашингтон» разыграл старую как мир комбинацию с выводом Овечкина на бросок из левого круга вбрасывания, и….Есть абсолютный рекорд НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Седьмой гол в сезоне, 787-й в карьере, и все за одну команду. Достижение, к которому в обозримом будущем никто близко не подберётся, учитывая ещё и то, что в своей погоне за Гретцки Ови не собирается останавливаться. Великий русский снайпер, положив этот голешник, не стал сдерживать эмоции и буквально заорал от счастья. О чём стало всем известно, благодаря прикреплённому к джерси Овечкина микрофону.

ВИДЕО.

«Больше всего голов за один клуб. Насколько мы счастливы? Спасибо, Алекс. История сотворена заново», — написал владелец «Вашингтона» Тед Леонис в своём «твиттере» сразу после исторического гола россиянина.

Шайбу Овечкина отмечал весь стадион, однако это событие не смутило «Аризону». «Койоты» не развалились, и хоть и пропустили вторую шайбу в начале третьего периода, затем сподобились на камбэк. Счёт 2:2 стал на 50-й минуте, причём гол после ювелирного броска Ника Ритчи был засчитан далеко не сразу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А в концовке основного времени у «Вашингтона» случился полный провал. «Столичные» окончательно испортили личный праздник своему капитану, пропустив решающий гол от всё того же Ритчи за 36 секунд до финальной сирены. За невероятно дурацкими действиями своих защитников и вратаря новоиспечённый рекордсмен наблюдал с лучших мест.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Так «Вашингтон» проиграл уже четвёртый матч подряд. Пока Ови продолжает заколачивать голы и сносить новые рекорды, его команда выглядит максимально неуверенно. Что ж, всё это очень напоминает первые годы россиянина в столице США, и несколько символично, что сегодня «Кэпиталз» как раз играли в ретро-форме тех времён.

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