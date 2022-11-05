«К сожалению, Горди покинул нас». Овечкин высказался о Хоу, рекорд которого повторил

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался легендарном хоккеисте НХЛ Горди Хоу. Капитан «столичных» лично познакомился с ним в 2009-м году во время фестиваля, посвящённого Матчу звёзд лиги. В ночь с 3 на 4 ноября Овечкин повторил рекорд Хоу по количеству голов за одну команду в НХЛ.
«К сожалению, Горди покинул нас. Но у меня была возможность встретиться с ним в Монреале. Это была огромная честь. У меня была возможность пожать ему руку, поговорить о хоккее. Это очень хорошее воспоминание», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Напомним, в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ Овечкин с «Детройт Ред Уингз» (1:3) забросил 786-ю шайбу в карьере за «Вашингтон», благодаря чему и сравнялся с показателем Горди Хоу по голам за один клуб. Всего в нынешнем сезоне Александр отметился 10 (6+4) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-7».
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