Пресс-служба «Вашингтона» — о рекорде Овечкина: история для Великой Восьмёрки (опять!!!)
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» эмоционально отреагировала на рекорд капитана команды Александра Овечкина, забросившего шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (2:3). Российский нападающий обошёл Горди Хоу по числу голов за один клуб.
«История для Великой Восьмёрки (опять!!!)», — говорится в сообщении.
«Рекордсмен», — подписан пост с голом Овечкина.
Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.
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