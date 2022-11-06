Одноклубник Овечкина: он просто бьёт рекорд за рекордом. Это трудно описать словами

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон прокомментировал рекорд капитана команды Александра Овечкина, установленный в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (2:3). Российский нападающий обошёл Горди Хоу по числу голов за один клуб.



«Он просто бьёт рекорд за рекордом. Круто наблюдать за этим. Это трудно описать словами. Это так впечатляет», — приводит слова Юханссона ESPN.



Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.

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