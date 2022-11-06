Сергей Коньков: Овечкину нужно время, чтобы разогнаться

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 37-летний форвард забросил шайбу в матче с «Аризоной Койотс» (2:3) и побил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб НХЛ.

«Насколько важен и для Овечкина, и для всего нашего хоккея этот рекорд? Этот рекорд очень важен для Александра Овечкина, потому что стать номером один в самой лучшей лиге мира – это престижно и почётно. Но не будем забывать, что сезон продолжается и его карьера тоже. Овечкин может увеличить эти цифры и сделать так, что на многие годы он закрепит за собой первое место. Для нашего хоккея этот рекорд тоже важен, потому что Александр представляет всю Россию и борется за престиж русских игроков в НХЛ. В лиге приковано большое внимание к его достижениям.



Получается, Овечкин ответил критикам, которые ругали его в начале сезона? Сезон только начался, и у Александра получается забивать голы. Ждём, что Овечкин будет в лидерах снайперской гонки. Ему нужно время, чтобы разогнаться и набрать тот ход, который позволит приблизиться к 50 голам за сезон. Всегда есть критики и те люди, которые относятся со скепсисом к любой информации. Задача Овечкина – продолжать движение. Он находится в такой ситуации, что с каждым набранным очком он приближается к рекордам Хоу и Гретцки», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Сейчас на счету Овечкина 787 голов. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 107 шайб. Следующий матч «Вашингтон» проведёт в ночь на 8 ноября в 4:00 мск дома с «Эдмонтоном».