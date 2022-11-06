Кожевников дал прогноз, в течение какого времени Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам за один клуб НХЛ и дал прогноз, в течение какого времени российский нападающий сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Молодец! Ещё много побьёт, красавец! Скоро у него будет другой, вероятно, до Нового года сможет догнать Горди Хоу (в гонке снайперов в НХЛ. — Прим. «Чемпионата). В этом году точно Гретцки не догонит, года два-три нужно», — сказал Кожевников в интервью сайту Vprognoze.ru.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, установил рекорд НХЛ, став рекордсменом по количеству голов за один клуб НХЛ — 787, обойдя Горди Хоу.