Бердин получил травму при счёте 3:1 с «Динамо» Мн, его заменил Третьяк и пропустил 3 гола

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало ХК «Сочи». Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) одержали хозяева.

На 11-й минуте третьего периода при счёте 3:1 в пользу «Сочи» голкипер южан Михаил Бердин получил травму, и его заменил Максим Третьяк, который пропустил две шайбы в третьем периоде и одну в овертайме.

Для «Сочи» это поражение стало 12-м подряд. Последний раз сочинцы побеждали больше месяца назад — 4 октября клуб победил «Адмирал» на выезде 4:2.

Михаил Бердин за две игры за «Сочи» отразил 89,3% бросков с коэффициентом надёжности 3,91.

Следующий матч «Сочи» проведёт 9 ноября. Южане примут у себя на льду ярославский «Локомотив».