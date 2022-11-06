У Третьяка 16 поражений в 18 матчах в сезоне КХЛ, в среднем он пропускает почти 4 шайбы

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало ХК «Сочи». Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) одержали хозяева.

В середине третьего периода при счёте 3:1 в пользу «Сочи» голкипер южан Михаил Бердин получил травму, и его заменил Максим Третьяк, который пропустил три шайбы.

Для Третьяка это стало 16-м поражением в 18 сыгранных матчах. Коэффициент надёжности у 26-летнего голкипера — 3,87.

Для «Сочи» это поражение уже 12-е подряд. Клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков после 25 сыгранных матчей. В следующем матче 9 ноября в 19:30 мск «Сочи» примет у себя на льду ярославский «Локомотив».