«Всегда говорил, что это бизнес». Овечкин рассказал, боялся ли он, что покинет «Вашингтон»
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, переживал ли он когда-нибудь, что перейдёт в другой клуб Национальной хоккейной лиги.
«Не особо, на самом деле. Полагаю, что из-за того, как складываются отношения между моей семьёй и организацией, я даже не думал о том, чтобы быть в другой команде. Но я всегда говорил, что это бизнес. Я не знаю, что происходит в главном офисе с генеральным директором и владельцем. Думаю, любой игрок хочет как можно дольше оставаться в одной команде», — приводит слова Овечкина ESPN.
Напомним, в 2004 году «Вашингтон» задрафтовал российского нападающего под общим первым номером. С 2005-го Овечкин выступает за «Кэпиталз», он является капитаном команды.
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
23:55
-
23:33
-
23:21
-
23:00
-
22:35
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:40
-
21:26
-
21:10
-
21:00
-
20:45
-
20:31
-
20:18
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:35
-
19:26
-
18:55
-
18:30
-
18:27
-
18:15
-
17:56
-
17:31
-
17:12
-
17:00
-
16:57
-
16:48
-
16:34
-
16:27
-
16:25
-
16:22
-
16:12
Партнерский контент