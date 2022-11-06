«Всегда говорил, что это бизнес». Овечкин рассказал, боялся ли он, что покинет «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, переживал ли он когда-нибудь, что перейдёт в другой клуб Национальной хоккейной лиги.

«Не особо, на самом деле. Полагаю, что из-за того, как складываются отношения между моей семьёй и организацией, я даже не думал о том, чтобы быть в другой команде. Но я всегда говорил, что это бизнес. Я не знаю, что происходит в главном офисе с генеральным директором и владельцем. Думаю, любой игрок хочет как можно дольше оставаться в одной команде», — приводит слова Овечкина ESPN.

Напомним, в 2004 году «Вашингтон» задрафтовал российского нападающего под общим первым номером. С 2005-го Овечкин выступает за «Кэпиталз», он является капитаном команды.