Игрок «Вашингтона»: Овечкин — лучший снайпер в истории, и это ещё один рекорд на его пути

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк поделился мыслями о рекордном голе капитана команды Александра Овечкина, забитом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (2:3). Игрок обороны ассистировал российскому нападающему.
«Я только что вышел на лёд в конце большинства, и… отдать передачу Ови в его «офис» — всегда хорошая идея. Он усердно потрудился там. Отличный бросок — и невероятное достижение. Лучший снайпер в истории, и ещё один рекорд на пути», — приводит слова ван Римсдайка официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.
- 6 ноября 2022
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