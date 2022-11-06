«Есть страх вновь проиграть». Светлов — о 12-м поражении «Сочи» подряд

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал матч с минским «Динамо» (3:4 ОТ) и рассказал, что страх поражений не даёт раскрепоститься его команде.

«Игра была напряжённая, интересная. Видно, что противник доминировал, мы хорошо оборонялись. Ребята старались – третья игра на выезде, моментами выдалась тяжёлая. 3:1 вели, нам немного до конца не хватило. К сожалению, наш вратарь получил травму, не смог до конца доиграть, пришлось ставить нашего холодного вратаря, где-то немножко не повезло. В целом содержание игры хорошее, ребята работают.



Как себя чувствует Михаил Бердин? Пока не знаю, врачи посмотрят – скажут, не мог он матч до конца доиграть.



Что делаю с подопечными в первом перерыве, что команда выдаёт сильные вторые периоды? Работаем! Ребята хотят побеждать, хорошо работают. Команда молодая, ребята молодые, стараются, хорошая самоотдача. Борьбу ведём, пытаемся шайбы на себя ловить самоотверженно. Немножко надо потерпеть, и удача придёт на нашу сторону.



Почему не получаются третьи периоды? Есть на то причины. Повторюсь, команда молодая, где-то опыта не хватает, где-то мастерства, терпения. Ребята работают, стараются, выкладываются, но одновременно появляется усталость, теряется концентрация. А если опыта и мастерства нет, то бывают ошибки, а за ошибки наказывают. Эта череда поражений, которая команду преследует, тоже влияет – это психологический барьер как таковой. Есть страх вновь проиграть, и он не даёт раскрепощённо играть в хоккей.



С этого выезда команда везёт два очка. Можно ли сказать, что понемногу наладилась игра? Победа всегда лучше, чем поражение. Нам нужна победа, она даёт крылья для дальнейшей работы.



На что планируем потратить время перед матчем с «Локомотивом»? Поездка всё-таки была нелёгкая, дадим завтра свободный от занятий день. Ребята отдохнут, дома побудут, а послезавтра – работаем и вперёд, на игру.



Как оценю игру Феоктистова? На сегодняшний день я ни к кому не имею претензий. Никита хорошо играет, забивал в последних играх голы, сегодня играл достойно. Мы все работаем, у меня нареканий к игрокам нет. У кого-то получается лучше, у кого-то – поменьше, но тем не менее ребята стараются. Это уже хорошо.



Не было ли желания взять тайм-аут перед тем, как заменить голкипера, чтобы у Третьяка было больше времени сконцентрироваться? Всё получилось спонтанно, быстро, мы до этого получили от судьи замечание, что не совсем быструю смену делали. Действительно, может быть, нужно было взять 30 секунд, чтобы Максим хоть немного подвигался. Наверное, где-то пропустили этот момент, можно было бы сделать. Немного проспали», — приводит слова Светлова сайт «Сочи».

Для «Сочи» это поражение уже 12-е подряд. Клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков после 25 сыгранных матчей. В следующем матче 9 ноября в 19:30 мск «Сочи» примет у себя на льду ярославский «Локомотив».