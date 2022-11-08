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Исаев праздновал победу, чирлидерши зажигали на трибунах. Яркие фото с ЦСКА — «Локомотив»

Исаев праздновал победу, чирлидерши зажигали на трибунах. Яркие фото с ЦСКА — «Локомотив»
Группа поддержки ХК ЦСКА
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7 ноября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА на своём льду играл с ярославским «Локомотивом». Победу со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.

Дважды «Локо» вёл в счёте, но ЦСКА отыгрывался сравнительно быстро: на шайбу Максима Осипова в дебюте матча голом в большинстве ответил Константин Окулов, а выпад Дениса Алексеева уравнял молодой Прохор Полтапов. В овертайме ЦСКА привычно снял вратаря, провёл почти всю пятиминутку в чужой зоне, но забить не смог. В результативной серии буллитов точнее оказались гости, для которых победа стала пятой подряд.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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