Овечкин вплотную подобрался к Шнайдеру по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт матча 4:3 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1288-й в НХЛ. По этому показателю россиянин, недавно обошедший Кена Данейко (1283), вплотную подобрался к Мэтью Шнайдеру, на счету которого 1289 матчей в НХЛ. Американец располагается на 71-м месте в истории лиги по сыгранным матчам, тогда как россиянин на данный момент занимает 72-ю позицию по этому показателю.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1288 матчей, в которых он забросил 788 шайб и сделал 634 результативные передачи.
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