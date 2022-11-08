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Скиннер стал 163-м вратарём НХЛ, которому забил Овечкин. Россиянин почти догнал Мессье

Скиннер стал 163-м вратарём НХЛ, которому забил Овечкин. Россиянин почти догнал Мессье
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт матча 4:3 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин забил восьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ.

Российский форвард поразил ворота, которые защищал канадский голкипер Стюарт Скиннер. Вратарь «Эдмонтона» стал 163-м голкипером НХЛ, которому забил Овечкин. Ранее Александр никогда не забивал этому вратарю. Только троим хоккеистам НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178 разным вратарям, Патрик Марло — 177, Марк Мессье — 164.

Примечательно, что как сообщает пресс-служба столичной команды, в третьем матче кряду 37-летний нападающий впервые в карьере огорчал нового для себя голкипера. 4 ноября Александр отличился в игре с «Детройтом» (1:3), пробив финна Вилле Хуссо, затем 6 ноября переиграл чешского вратаря «Аризоны» Карела Веймелку (2:3), а теперь забил Скиннеру.

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко
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