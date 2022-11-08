Скиннер стал 163-м вратарём НХЛ, которому забил Овечкин. Россиянин почти догнал Мессье

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт матча 4:3 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин забил восьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ.

Российский форвард поразил ворота, которые защищал канадский голкипер Стюарт Скиннер. Вратарь «Эдмонтона» стал 163-м голкипером НХЛ, которому забил Овечкин. Ранее Александр никогда не забивал этому вратарю. Только троим хоккеистам НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178 разным вратарям, Патрик Марло — 177, Марк Мессье — 164.

Примечательно, что как сообщает пресс-служба столичной команды, в третьем матче кряду 37-летний нападающий впервые в карьере огорчал нового для себя голкипера. 4 ноября Александр отличился в игре с «Детройтом» (1:3), пробив финна Вилле Хуссо, затем 6 ноября переиграл чешского вратаря «Аризоны» Карела Веймелку (2:3), а теперь забил Скиннеру.