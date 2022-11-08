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Евгений Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Эдмонтон»

Евгений Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Эдмонтон»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Дилан Строум. Однажды отличился российский нападающий Александр Овечкин (реализовал большинство). Ещё один дубль в составе столичной команды оформил Евгений Кузнецов, забивший свои первые голы в нынешнем сезоне НХЛ.

Оформивший дубль и сделавший ещё две результативные передачи Кузнецов был признан первой звездой матча. Второй звездой назвали оформившего дубль и сделавшего голевую передачу Строума, а замкнул тройку лучших ещё один игрок «Вашингтона» — защитник Эрик Густафссон, сделавший три результативные передачи.

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