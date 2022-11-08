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Овечкин исполнил роскошную передачу между ног, организовав гол для Кузнецова. Видео

Овечкин исполнил роскошную передачу между ног, организовав гол для Кузнецова. Видео
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Дилан Строум. Однажды отличился российский нападающий Александр Овечкин (реализовал большинство). Ещё один дубль в составе столичной команды оформил Евгений Кузнецов, забивший свои первые голы в нынешнем сезоне НХЛ.

Особенно красивым получился победный гол Кузнецова в этом матче. За две минуты до конца третьего периода при игре в большинстве «Вашингтон» провёл быструю атаку — Овечкин исполнил роскошную передачу между ног, а Кузнецову оставалось из убойной позиции произвести бросок в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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