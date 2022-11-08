Кузнецов прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов послед победы своего клуба в матче с «Эдмонтоном Ойлерз» (5:4) прокомментировал результат данный игры.
«Я чувствовал, что мы играем хорошо, но недостаточно хорошо для побед в последнее время. Однако эта победа даст нам больше свежего воздуха, и тренеры, наконец, смогут показать нам некоторые положительные моменты нашей игры, потому что это важно, когда вы приходите на следующее утро и вместо положительных моментов вам показывают ваши ошибки», — сказал Евгений Кузнецов в интервью после матча.
Напомним, по ходу данной встречи Кузнецов записал на свой счёт четыре очка, забросил две шайбы и отдав столько же результативных передач.
Сегодняшняя победа стала для «Вашингтона» первой за последние пять игр.
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