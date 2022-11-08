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Овечкин повторил собственное достижение, в предыдущий раз установленное им 14 лет назад

Овечкин повторил собственное достижение, в предыдущий раз установленное им 14 лет назад
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера. Таким образом, Овечкин забивает в третьем матче подряд вратарям, которым ранее не забивал. Ранее Александр забрасывал голкиперу «Детройта» Вилле Хуссо и стражу ворот «Аризоны» Карелу Веймелке.

В последний раз такое достижение было у 37-летнего российского нападающего в 2008 году, когда он забивал в трёх матчах подряд голы голкиперам Никласу Бэкстрёму, Ондржею Павелецу и Ярославу Галаку, сообщает пресс-служба «столичных».

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