Овечкин вышел на третье место среди вингеров по количеству матчей с 2+ очками в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой и ещё одной результативной передачей отметился капитан команды Александр Овечкин. Российский форвард 399-й раз за карьеру в НХЛ провёл матч, в котором ему удалось отметиться как минимум двумя результативными действиями. 37-летний форвард вышел на третье место среди вингеров по количеству матчей с 2+ очками в НХЛ, повторив результат Марка Рекки.

Рекорд лиги по этому показателю среди крайних нападающих принадлежит Яромиру Ягру (540), второе место занимает Горди Хоу (511). Следом располагаются Рекки и Овечкин, а в пятёрку лучших также входит Ги Лефлёр (395).