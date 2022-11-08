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«Почти гол года». Овечкин суперфинтами разобрался с двумя хоккеистами «Эдмонтона»

«Почти гол года». Овечкин суперфинтами разобрался с двумя хоккеистами «Эдмонтона»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

Нападающий «столичных» Александр Овечкин в начале третьего периода изящными финтами разобрался с двумя хоккеистами «Эдмонтона», но в этом моменте не смог переиграть голкипера Стюарта Скиннера. Пользователи соцсетей оценили этот эпизод как «Почти гол года от Овечкина».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В сегодняшнем матче Овечкин заработал 2 (1+1) очка и сравнялся с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги всех времён. Теперь у нападающих по 1423 очка.

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