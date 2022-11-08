«На следующие 10 матчей хватит». Кузнецов пошутил о первых голах в сезоне

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пошутил о своих первых голах в текущем сезоне, забитых в матче с «Эдмонтоном» (5:4) и рассказал о настроении на скамейке клуба.

«На следующие 10 матчей хватит [голов]. Мы позитивны на скамейке запасных, всегда поддерживаем друг друга, потому что нам не хватает многих парней, парней обороны», — приводит слова Кузнецова RMNB.

Кузнецов в сегодняшней встрече отметился дублем, отдал две результативные передачи и был признан первой звездой матча.

Сегодняшняя победа стала для «Вашингтона» первой за последние пять игр. После 14 сыгранных матчей «кэпиталз» набрали 14 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» примут дома одного из принципиальных соперников — «Питтсбург Пингвинз». Начало матча запланировано в ночь на 10 ноября в 3:30 мск.