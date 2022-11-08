Коваленко об Овечкине: возраст не влияет на бросок и голевое чутьё
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Чемпион Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал, что возраст не мешает нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину регулярно забрасывать шайбы и поздравил его с очередным рекордом.
«Саша как начал с 18-ти лет забивать из «офиса», так и продолжает. Следовательно, можно сказать, что возраст не влияет на бросок и на голевое чутьё, которое есть у него.
От себя же хочу его поздравить с новым рекордом. Он молодец, он лучший, истинный капитан, истинный лидер. Он доказывает, что российский хоккей — один из лучших в мире», – сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, 6 ноября 2022 года в матче с «Аризоной Койотс» (2:3) Овечкин забросил шайбу и стал рекордсменом НХЛ по количеству голов за один клуб.
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