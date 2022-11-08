Кузнецов повторил клубный рекорд «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил две шайбы и отдал столько же голевых передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4). Каждое из четырёх результативных действий форвард «столичных» совершил при игре в большинстве.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, Кузнецов повторил рекорд «Вашингтона» по числу очков, набранных в большинстве в рамках одного матча регулярного чемпионата.

Отметим, что россиянина признали первой звездой встречи.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.