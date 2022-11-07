Бобровский не тащит, от Дадонова хотят избавиться. 7 русских, проваливших старт сезона НХЛ

Новый сезон в НХЛ плавно перетёк в свой второй месяц, а это значит, что уже можно подводить некоторые итоги старта регулярного чемпионата. Не вызывает сомнений, кто из российских хоккеистов ударно начал сезон. Думаю, в этот момент в первую очередь в голове возникли образы Никиты Кучерова или Артемия Панарина.

Однако сложнее решить, кто из россиян провалил старт чемпионата. Или это не так уж тяжело?

Иван Барбашёв, «Сент-Луис Блюз»

Начнём без раскачки. «Блюзмены» стартовали кошмарно, а российские игроки, за исключением разве что Владимира Тарасенко, совсем не тащат. Павел Бучневич из-за травмы сыграл лишь четыре матча, так что его игру оценить пока сложно, а вот пятый бомбардир прошлого сезона в составе «блюзменов» Иван Барбашёв заслуживает критики. На счету 26-летнего россиянина девять встреч в текущей регулярке, но очков немногим больше, чем у Бучневича, — 3 (1+2). Единственное, что реально можно занести в актив Барбашёву, — это его показатель полезности («+1»). Нападающий — один из двух игроков «Сент-Луиса» с положительным индексом полезности. Но, пожалуй, это не совсем то, чего ждут от форварда.

Иван Барбашёв Фото: AP/TASS

Виталий Кравцов, «Нью-Йорк Рейнджерс»

22-летний нападающий входил в сезон как одна из главных звёздочек «рейнджеров», которая должна постепенно привыкнуть к североамериканскому хоккею и стать чуть ли не главным активом команды. Что в итоге? Четыре матча — три травмы… Понятное дело, что критиковать самого Виталия за это бессмысленно и даже глупо. Но факт остаётся фактом: для россиянина старт нынешнего сезона стал абсолютным провалом. К тому же, хоть его показатель полезности и составляет «+2», Кравцов ещё не успел отметиться результативными действиями.

Евгений Дадонов, «Монреаль Канадиенс»

33-летний форвард приходил в канадский клуб, скорее, в качестве такого дядьки-наставника для большого количества молодёжи «Канадиенс». Тем не менее даже в таком статусе от него ждали хоть каких-то результатов. А Дадонов, сыграв восемь матчей, не набрал ни очка. По показателю полезности («-3») и вовсе хуже него в команде только один игрок. Нападающего хотят «сплавить», как сообщает известный инсайдер Пьер Лебрюн. Что ж, неудивительно.

Евгений Дадонов Фото: AP/TASS

Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз»

Не очень идут дела у нападающего «столичных», который должен был тащить клуб в новом сезоне. Пока Кузнецов, мягко говоря, не впечатляет. Семь результативных передач — это, конечно, неплохо, но пока Евгений не делает главного — он не забивает. Ещё и отрицательная полезность — «-1».

А теперь перейдём к самому «сладкому». Кузнецов, никогда не отличавшийся особо джентельменским поведением и считавшийся своего рода трикстером, в начале чемпионата совсем распоясался. Удар с разворота по лицу защитника «Ванкувера» и добивание лежачего, дисквалификация на один матч, толчок в борт Лемье из «Кингз», наезд на молодую звезду «Детройта»… Пока что 30-летний нападающий попадает в хайлайты не эффектных и эстетических игровых моментов, а грубого поведения.

Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»

34-летний хоккеист «пантер» пока что худший российский вратарь в новом сезоне. Ну, после Даниила Тарасова, но молодой голкипер только входит во вкус, да ещё и в сомнительно играющем «Коламбусе» — так что не в счёт, к нему претензий минимум. А вот к Бобровскому претензии есть. С ним в воротах «Флорида» в восьми матчах одержала лишь три победы — неважный результат для лучшего клуба прошлой регулярки. Сам Бобровский, получающий огромные деньги, в среднем за встречу отражает лишь 89,7% бросков, а его коэффициент надёжности составляет 3,29 пропущенные шайбы за игру.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

28-летний голкипер приучил нас к идеальной, безумной, мощнейшей игре даже в рамках регулярного чемпионата. Сейчас же Василевский далеко не всегда подтаскивает свою команду. Да, конечно, 52 сейва в матче с «Каролиной» — это что-то от настоящего Васи, но как выглядит картина в целом?

91,1% отражённых бросков — пока что это второй худший результат голкипера за карьеру в НХЛ (в сезоне-2015/2016 был ровно 91%, но тогда он всё ещё подбирался к основе и за чемпионат провёл 24 встречи). Коэффициент надёжности 2.87 — абсолютно худший показатель в карьере россиянина. Да и в целом лишь четыре победы в восьми матчах — результат слабый. Нет сомнений, что Василевский ещё найдёт свою игру, но пока он совсем не тащит. А в сравнении с классическим Васей это и вовсе провальная игра.

Василий Подколзин, «Ванкувер Кэнакс»

Наконец, ещё один россиянин, чья игра далека от совершенства. Слишком далека. Василий на правах самого опытного россиянина в «Ванкувере» должен был помочь с адаптацией новоприбывшим Андрею Кузьменко и Илье Михееву, однако пока что 21-летний нападающий является одним из худших в команде. Подколзин сыграл 11 матчей в нынешней регулярке и не забил ни одного гола, отдав лишь две результативные передачи. Конечно, он и в прошлом сезоне не блистал результативностью (26 (14+12) очков в 79 встречах), но в целом выглядел хорошим форвардом для второй шестёрки. Сейчас же он даже по показателю полезности проваливается: делит третье место с Джей Ти Миллером — у них по «-5». Но американец при этом третий бомбардир «Кэнакс». Самому Подколзину резко потребовалось время на адаптацию?