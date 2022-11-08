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Американский форвард «Салавата» поделился мнением об уровне КХЛ

Американский форвард «Салавата» поделился мнением об уровне КХЛ
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Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски ответил на вопрос о различиях между КХЛ и НХЛ. Форвард поделился мнением об уровне игры в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, он рассказал, с кем из игроков КХЛ поддерживает общение.

«Как оценю общий уровень Фонбет Чемпионата КХЛ? Многие люди задают мне этот вопрос, но я не буду сравнивать, потому что здесь другой хоккей. Площадки больше, всё в игре меняется. Если вы возьмёте игроков из НХЛ и поставите их на большие площадки, то их игра поменяется. Могу только сказать, что мне нравится уровень КХЛ. Я чувствую, как тяжело и то, что ты должен стараться каждый день, потому что ты не знаешь, в каком состоянии подойдёт к игре твой соперник. Например, на прошлой неделе мы дома проиграли «Амуру», несмотря на то, что идём в числе лидеров, а они были на последнем месте в конференции. Исходя из этого, нет разницы, какой у тебя соперник, — ты всегда можешь выиграть или проиграть.

Общаюсь ли с другими игроками, выступающими за клубы КХЛ? Да, я общаюсь с вратарём Алексеем Мельничуком. Знаю, что он только перешёл из «Сочи» в «Трактор». Летом он всегда мог мне посоветовать что-то о России и помогал мне», — приводит слова Хмелевски официальный сайт КХЛ.

Отметим, что в нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На счету американца 17 (10+7) результативных баллов.

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