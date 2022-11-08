Американский легионер «Салавата» рассказал, почему после НХЛ решил перебраться в КХЛ

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о том, как случился его переход в уфимскую команду. Прошлый сезон форвард провёл в клубе Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс». Кроме того, Хмелевски ответил на вопрос, было ли важным для переезда в «Салават», что клуб подписал двух канадских игроков — Райана Мёрфи и Джоша Хо-Сэнга.
«Как возник вариант с продолжением карьеры в КХЛ? Вместе с агентом разговаривали с «Сан-Хосе» и решили, что этот год будет лучшим для игры в Уфе. Мы сказали, что не ищем ничего лучшего прямо сейчас, мы просто хотим сыграть в этом сезоне усердно, помочь «Салавату Юлаеву» попытаться выиграть чемпионат, после чего уже будем решать насчёт моего будущего — в «Сан-Хосе» или где-то ещё.
Долго ли раздумывал над предложением «Салавата Юлаева»? Мне здорово помог мой агент, он выбирал вариант. Когда мне показали все плюсы игры в Уфе, мне уже не нужно было долго размышлять — всё понравилось.
Важным ли было при принятии решения, что Уфа на тот момент договорилась с двумя канадскими хоккеистами — Райаном Мёрфи и Джошуа Хо-Сэнгом? Если честно, нет, потому что я умею разговаривать на русском. Если бы я не знал языка, то, конечно, это бы здорово помогло. С Райаном и Джошем перед встречей в Уфе я не был лично знаком. Сказать сейчас, что это было важным фактором при заключении контракта с «Салаватом Юлаевым», — неправильно. Самым главным было то, что я знал: Уфа — это хоккейный город, «Салават» — сильная команда, а Виктор Николаевич Козлов — человек высокого уровня, он был опытным игроком, а сейчас опытный тренер. Я хотел за него играть!» — приводит слова Хмелевски официальный сайт КХЛ.
- 8 ноября 2022
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