Защитник «Эдмонтона» после силового приёма Овечкина в спину рухнул на лёд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4) мощным силовым приёмом снёс оппонента.

В одном из моментов встречи капитан «столичных» попытался перехватить шайбу у защитника «нефтяников» Райана Мюррея. Канадский хоккеист успел отдать передачу, протолкнув шайбу дальше. Овечкин, в свою очередь, не успел остановиться и врезался в Мюррея. Тот потерял равновесие и упал на лёд.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

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