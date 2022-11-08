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Овечкин мощным ударом плеча на вбрасывании снёс хоккеиста «Эдмонтона» с ног

Овечкин мощным ударом плеча на вбрасывании снёс хоккеиста «Эдмонтона» с ног
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4) отметился мощным толчком в адрес соперника.

В середине второго периода при счёте 2:1 в пользу «столичных» капитан «Кэпс» подошёл на вбрасывание, где его оппонентом стал центральный нападающий Дерек Райан. После того как шайба вошла в игру, Овечкин в борьбе с американским хоккеистом подцепил его клюшку. Затем россиянин мощным ударом плеча повалил Райана на лёд.

ВИДЕО.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

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