Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в домашних играх, сравнявшись с Халлом

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4).
Как отмечает Sportsnet Stats в «Твиттере», для российского нападающего эта шайба стала 388-й заброшенной в домашнем матче. Таким образом, Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по этому показателю, сравнявшись с легендарным хоккеистом Бреттом Халлом. Впереди находятся только Майк Гартнер (401), Яромир Ягр (411), Горди Хоу (449) и Уэйн Гретцки (492).
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
- 8 ноября 2022
-
19:37
-
19:18
-
19:15
-
18:55
-
18:52
-
18:44
-
18:15
-
17:57
-
17:37
-
17:04
-
16:42
-
16:19
-
15:48
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:14
-
15:10
-
14:56
-
14:49
-
14:35
-
14:30
-
14:16
-
14:08
-
13:56
-
13:42
-
13:14
-
12:50
-
12:36
-
12:30
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:33