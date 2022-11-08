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Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в домашних играх, сравнявшись с Халлом

Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в домашних играх, сравнявшись с Халлом
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4).

Как отмечает Sportsnet Stats в «Твиттере», для российского нападающего эта шайба стала 388-й заброшенной в домашнем матче. Таким образом, Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по этому показателю, сравнявшись с легендарным хоккеистом Бреттом Халлом. Впереди находятся только Майк Гартнер (401), Яромир Ягр (411), Горди Хоу (449) и Уэйн Гретцки (492).

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

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