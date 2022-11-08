Форвард «Калгари» с размаху попал клюшкой по лицу Романову. Судьи не увидели нарушения

В конце третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Калгари Флэймз» произошёл неприятный инцидент.

При счёте 3:3 хоккеисты боролись за шайбу за воротами «островитян». Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов столкнулся с нападающим «Флэймз» Тревором Льюисом. Рядом боролись другие хоккеисты. В ходе борьбы форвард «огоньков» Блейк Коулман с размаху попал клюшкой по лицу Романова. Российский хоккеист упал, а судьи не усмотрели в этом эпизоде нарушения.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс» и MSG Networks, Inc.

Напомним, ранее в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.