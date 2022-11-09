Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Ильи Михеева позволил «Ванкуверу» одолеть «Оттаву» в матче с 10 голами

Гол Ильи Михеева позволил «Ванкуверу» одолеть «Оттаву» в матче с 10 голами
Комментарии

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4.

За победителей забивали российский нападающий Илья Михеев, дважды Бо Хорват, Джек Студничка, Элиас Петтерссон и Брок Бёзер. А у хозяев льда отличились Дрейк Батерсон, Трэвис Хэмоник, Клод Жиру и Тим Штюцле.

За хозяев сыграл российский защитник Никита Зайцев, который набрал коэффициент полезности «-2». А у гостей в составе было ещё два россиянина, кроме Михеева. Василий Подколэин и Андрей Кузьменко очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Батерсон (Дебринкэт, Бернард-Докер) – 00:50 (5x5)   1:1 Хорват (Бир, Рэтбоун) – 19:07 (5x5)   2:1 Хэмоник (Штюцле) – 19:24 (5x5)   2:2 Михеев (Хьюз, Петтерссон) – 33:50 (5x5)   2:3 Хорват (Гарланд) – 41:16 (5x5)   2:4 Экман-Ларссон (Гарланд, Бёзер) – 48:18 (5x5)   3:4 Штюцле (Дебринкэт) – 54:03 (5x4)   3:5 Студничка – 54:59 (5x5)   4:5 Жиру (Сандерсон) – 57:09 (5x4)   4:6 Петтерссон (Миллер, Майерс) – 59:15 (en)

В параллельном матче в Детройте «Детройт Ред Уингз» принял на своём льду «Монреаль Канадиенс». Этот матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей после серии послематчевых буллитов.

На 6-й минуте счёт открыл Майк Хоффман из команды гостей. На 17-й минуте Остин Чарник сравнял счёт, а за 16 секунд до конца первого периода Хоффман опять вывел свою команду вперёд. На 51-й минуте Лукас Рэймонд перевёл игру в овертайм.

Российский форвард Евгений Дадонов заработал показатель эффективности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Хоффман (Галлахер, Харрис) – 05:41 (5x5)   1:1 Чарник (Кубалик, Копп) – 16:29 (5x5)   1:2 Хоффман (Галлахер, Дворак) – 19:44 (5x5)   2:2 Рэймонд (Зутер, Гронек) – 50:37 (5x5)   2:3 Судзуки – 65:00 (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022