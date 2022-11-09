Гол Ильи Михеева позволил «Ванкуверу» одолеть «Оттаву» в матче с 10 голами

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4.



За победителей забивали российский нападающий Илья Михеев, дважды Бо Хорват, Джек Студничка, Элиас Петтерссон и Брок Бёзер. А у хозяев льда отличились Дрейк Батерсон, Трэвис Хэмоник, Клод Жиру и Тим Штюцле.



За хозяев сыграл российский защитник Никита Зайцев, который набрал коэффициент полезности «-2». А у гостей в составе было ещё два россиянина, кроме Михеева. Василий Подколэин и Андрей Кузьменко очков не набрали.

В параллельном матче в Детройте «Детройт Ред Уингз» принял на своём льду «Монреаль Канадиенс». Этот матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей после серии послематчевых буллитов.



На 6-й минуте счёт открыл Майк Хоффман из команды гостей. На 17-й минуте Остин Чарник сравнял счёт, а за 16 секунд до конца первого периода Хоффман опять вывел свою команду вперёд. На 51-й минуте Лукас Рэймонд перевёл игру в овертайм.



Российский форвард Евгений Дадонов заработал показатель эффективности «-1».