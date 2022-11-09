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Чешский нападающий, разорвавший контракт с «Трактором», забил первый гол в НХЛ

Чешский нападающий, разорвавший контракт с «Трактором», забил первый гол в НХЛ
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Одну из шайб «Филадельфии» забросили экс-нападающий «Трактора» Лукаш Седлак. Это его первый гол в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошедшем сезоне Седлак выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате на его счету 49 матчей, в которых он забросил 18 шайб и отдал 25 голевых передач при показателе полезности «+19». В плей-офф он провёл 10 встреч, забив три гола и отдав три результативных паса при полезности «+1».

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