«Миннесота» на выезде уступила «Лос-Анджелесу». Капризов был удалён до конца матча

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева площадки.
Единственный гол на 54-й минуте матча забил Габриэль Виларди с передач Анже Копитара и Дрю Даути. Примечательно, что на 35-й минуте встречи удаления до конца матча получил российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов за удар по лицу защитника «королей» Дрю Даути.
В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Нэшвилл Предаторз». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.
Шайбами за «Сиэтл» отметились Уильям Борген, Андре Бураковски, Брэндон Танев и дважды Джордан Эберле. Единственную шайбу в составе гостей забросил Филипп Форсберг.
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