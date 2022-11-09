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«Миннесота» на выезде уступила «Лос-Анджелесу». Капризов был удалён до конца матча

«Миннесота» на выезде уступила «Лос-Анджелесу». Капризов был удалён до конца матча
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева площадки.

Единственный гол на 54-й минуте матча забил Габриэль Виларди с передач Анже Копитара и Дрю Даути. Примечательно, что на 35-й минуте встречи удаления до конца матча получил российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов за удар по лицу защитника «королей» Дрю Даути.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Виларди (Копитар, Даути) – 53:57 (5x5)

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Нэшвилл Предаторз». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.

Шайбами за «Сиэтл» отметились Уильям Борген, Андре Бураковски, Брэндон Танев и дважды Джордан Эберле. Единственную шайбу в составе гостей забросил Филипп Форсберг.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Эберле (Бураковски, Бьёркстранд) – 00:38 (5x5)   2:0 Борген (Бураковски, Гики) – 07:29 (5x5)   3:0 Бураковски (Веннберг) – 15:16 (5x5)   4:0 Эберле – 16:25 (5x5)   4:1 Форсберг – 30:25 (5x5)   5:1 Танев (Гурд) – 58:49 (en)
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