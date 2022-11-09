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Справедливо ли Кирилл Капризов получил матч-штраф?

Справедливо ли Кирилл Капризов получил матч-штраф?
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Сегодня на 35-й минуте матча «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов ударил с разворота клюшкой наотмашь по лицу звёздного защитника «королей» Дрю Даути. После видеопросмотра судьи выписали россиянину большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Справедливо ли Кирилл Капризов получил матч-штраф?»

Напомним, матч завершился победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на 54-й минуте матча забил Габриэль Виларди с передач Анже Копитара и Дрю Даути.

Капризов в текущем сезоне провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 13 очков — забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Российский нападающий является лучшим бомбардиром «Миннесоты».

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